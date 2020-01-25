قصة مراحيض فرانك سيناترا الذهبية وبيعها في مزاد

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يستعد معجبو فرانك سيناترا، المغني الأمريكي الراحل، أحد أكثر الفنانين الموسيقيين شعبية وتأثيرًا في القرن العشرين، لاقتناء الأثاث الذي كان يستعمله، بما في ذلك المراحيض ذات المقاعد الذهبية، من مزاد للمحتويات الخاصة بجناح المغني الراحل في كازينو غولدن ناغيت في أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وبحسب شبكة CNN بالعربية، قال مدير التسويق، ديفيد برينبلبيت: معجبو المغني الأمريكي الشهير لديهم فرصة امتلاك شيء جلس عليه فرانك سيناترا أو نام عليه.

يتم عرض مراحيض فرانك سيناترا الرخامية مع أغطية المقاعد المذهبة بأكثر من ألف دولار لكل منها، ومن المحتمل أن هذه القطعة كلفت نحو 20 أو30 ألف دولار عندما كانت جديدة.

ويبدأ المزاد بأغراض وأدوات تصل قيمتها إلى 100 دولار، وهناك أشياء أخرى مثل بيانو فرانك سيناترا الذي كان يعزف عليه، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى آلاف الدولارات.

يُذكر أن فرانك سيناترا توفي عام 1998 إثر سكتة قلبية في لوس أنجلوس، عن عمر يناهز 82 عامًا، تاركًا خلفه مسيرة فنية حافلة، امتدت لأكثر من 50 عامًا.

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