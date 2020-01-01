قطارات المملكة تنقل أكثر من 1.8 مليون راكب خلال 2019

المواطن - واس

أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن عدد الركاب الذين تم نقلهم خلال العام المنصرم 2019 م بين محطاتها الأربع الرياض والدمام والهفوف بقيق قد بلغ (1,805,216) مسافرا.

وأوضحت الخطوط الحديدية أن الزيادة في عدد الركاب تتجاوز الـ70 ألف راكب مقارنة بالعام السابق 2018م ، وبنسبة نمو بلغت (4.06%‏) حيث بلغ عدد الركاب في ذلك العام (1,734,744) راكبا.

كما شهد شهر ديسمبر الماضي تحقيق الخطوط الحديدية نقل أعلى عدد للركاب المسافرين على متن قطاراتها بين محطاتها الأربع خلال عام 2019 م والبالغ 170,529 راكباً، في الوقت الذي بلغ به متوسط عدد الركاب المنقولين يومياً قرابة الخمسة آلاف راكب.

وتتوقع الخطوط الحديدية استمرار النمو في عدد الركاب المسافرين خلال العام الحالي 2020م مقارنة بالعام المنصرم 2019م نظراً للإقبال الكبير الذي تشهده خدمات نقل الركاب بالقطارات في ظل العمل الدائم على رفع كفاءة التشغيل والتطوير المستمر للخدمات المقدمة.

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