قطعة غامضة في موقع تحطم الطائرة الأوكرانية تثير الشكوك

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

الصور التي يُزعم أنها اُلتقطت بالقرب من موقع تحطم طائرة ركاب أوكرانية سقطت في إيران بعد دقائق من إقلاعها، وقتلت 176 شخصًا على متنها، تُظهر بقايا قطعة غامضة من الحطام.

كانت تحطمت طائرة بوينغ 737 في طهران بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي متجهة إلى كييف صباح أمس، وزعمت إيران أنه من المحتمل أن يكون سبب تحطم الطائرة مشاكل تقنية، وقالت إن الطيار فقد السيطرة بعد أن اشتعلت النيران في المحرك بالهواء.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، تم تداول الصور على موقع تويتر من خلال حسابات إيرانية، وتُظهر قسمًا أخضر متفحمًا يبدو وكأنه بقايا صاروخ، وعزز من هذه التفسيرات التشويش والغموض المحيط بسبب تحطم الطائرة؛ إذ إن السلطات الإيرانية أخبرت أن الطيارين لم يجروا مكالمات وكانوا يحاولون العودة إلى المطار عندما سقطت الطائرة.

احتمالية صدق الفرضية:

وترفض السلطات في طهران القول ما إذا كانت ستسلم الصندوق الأسود على متن الطائرة إلى محققين خارجيين.

والجانب الآخر الذي يعزز التكهنات هو أن عددًا من الحسابات عبر تويتر، قبل أن يُعرف أن طائرة قد تحطمت، غردوا بأنهم سمعوا صوت انفجارات مدوية قادمة من قاعدة عسكرية قريبة.

ويقع موقع التحطم على بعد أقل من ميلين من قاعدة بارانداك، مقر فرقة تاكافار الثالثة والعشرين في جيش إيران.

ولم يتم التحقق بشكل حاسم من الصورة، وقال أحد المغردين: هذه قطعة عُثر عليها في موقع تحطم طائرة ركاب أوكرانية، هل تملك الطائرة أي شيء مثل هذا؟ أليس هذا صاروخًا؟

وقال شهود آخرون قالوا إنهم كانوا في المنطقة وقت سقوط الطائرة إنهم سمعوا أن القاعدة كانت في حالة تأهب في ذلك الوقت، وكتب أحدهم على: أنا من سكان باراند وقبل دقيقتين إلى ثلاث دقائق من تحطم الطائرة، سمعنا ضجيجًا عاليًا للغاية آتيًا من قاعدة بارانداك.

وكانت شركة الطيران الأوكرانية قالت إن طائرة بوينغ تعمل منذ 4 سنوات، وتم فحصها قبل يومين فقط من الحادث، وقال رئيس الخطوط الجوية الأوكرانية، يفين داين: الطائرة كانت واحدة من أفضل الطائرات التي لدينا، مع طاقم مذهل وموثوق به.

تأثير الصور:

ويبدو أن الصور كان لها تأثير كبير في التحقيقات، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم أنها تدرس فرضيات عدة بشأن سقوط الطائرة المدنية فوق إيران، لا سيما فرضية العمل الإرهابي.

وبحسب ما أوردت وكالة رويترز، فإن السلطات الأوكرانية تبحث في إمكانية إصابة الطائرة المنكوبة بصاروخ مضاد للطائرات، ربما أدى إلى تحطمها، وقال أمين عام مجلس الأمن الوطني الأوكراني، أولكسي دانيلوف، إن المحققين الأوكرانيين يريدون البحث في احتمال وجود حطام صاروخ روسي في موقع حطام الطائرة، بعد الاطلاع على معلومات على الإنترنت.

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