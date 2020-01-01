قمة الدوري الإنجليزي .. أرسنال يُسقط مانشستر يونايتد بثنائية

المواطن - محمد سمعه

أسقط نادي أرسنال، خصمه مانشستر يونايتد بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019- 2020.

ومنذ بداية الشوط الأول ضغط أرسنال هجوميًّا وبقوة، حيث أسفر الضغط عن الهدف الأول لـ أرسنال الذي أحرزه اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، مستغلًّا خطأ في التمركز بين لاعبي ومدافعي مانشستر يونايتد.

وانهار أداء نادي مانشستر يونايتد دفاعيًّا مما أعطى الفرصة لفريق أرسنال للبحث عن إحراز الهدف الثاني في المباراة.

وبالدقيقة الثانية والأربعين، تمكن المدافع اليوناني سقراطيس باباستاتوبولس من إحراز الهدف الثاني للجانرز من ركلة ركنية مستغلًّا ارتداد الكرة من دفاعات نادي مانشستر يونايتد.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم نادي أرسنال بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني لم يخلق مانشستر يونايتد أي فرص هجومية ذات رائحة خطورة حقيقية على مرمى الحارس الألماني بيرند لينو، لينتهي اللقاء بفوز الأرسنال بثنائية نظيفة.

وأصبح رصيد أرسنال بعد الفوز 27 نقطة بالمركز العاشر، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة في المركز الخامس في الدوري الإنجليزي.

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