قنابل الحرب العالمية الثانية تهدد حياة 13 ألف شخص

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

من المقرر أن يتم إخلاء نحو 13 ألف شخص من منازلهم، بعد اكتشاف قنابل غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية تعود إلى 75 عامًا في مدينة ألمانية، حسب ما تعتقد السلطات.

ويشتبه المسؤولون في أن قوات الحلفاء أسقطت القنابل على دورتموند خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي بيان عبر الإنترنت، قال مجلس مدينة دورتموند أنهم حددوا أربعة مواقع يشتبهون في أن القنابل قد دفنت فيها، مضيفًا أن الحفر فقط هو ما يمكنه تأكيد وجود القنابل من عدمها.

وطُلب من السكان المقيمين داخل دائرة نصف قطرها 500 متر من كل موقع مغادرة منازلهم؛ لبدء أعمال الحفر، ويشمل ذلك مرضى المستشفيات أيضًا، وقاطني دار المسنين.

ويعد اكتشاف القنابل التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية أمرًا شائعًا في ألمانيا، لكن وسائل الإعلام المحلية قالت إن هذه الحالة يمكن أن تكون ثاني أكبر عملية إجلاء من نوعها في منطقة الرور، بعد أن تم إجلاء 65 ألف شخص عام 2017 عندما تم اكتشاف قنبلة بريطانية ضخمة بوزن 1.4 طن في فرانكفورت.

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