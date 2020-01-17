قوقل توجه ضربة قوية لتطبيقات فيسبوك

المواطن - متابعة

تمكنت شركة قوقل من توجيه ضربة قوية لـ فيسبوك، للمرة الأولى منذ خمس سنوات، حيث أزاحت التطبيق الذي ظل متربعًا على قمة قائمة التطبيقات الأكثر تحميلًا على الهواتف الذكية طوال السنوات الماضية.

وبحسب موقع TNW الهولندى، تمكن تطبيق قوقل من جمع ما يقرب من 850 مليون عملية تحميل، في الربع الأخير من عام 2019، مقارنة بما يقرب من 800 مليون عملية تحميل حققها فيسبوك.

وعلى الرغم من كل تلك الأرقام الكبيرة، فلا يزال تطبيق فيسبوك يتربع على قمة التطبيقات الأكثر تحميلا فى التاريخ.

وتضمنت القائمة لأول مرة تطبيق تيك توك الصيني، ليصبح ثاني أكبر التطبيقات تحميلا في عام 2019، حيث حصل في الربع الأخير من 2019 فقط على 220 مليون عملية تحميل.

وكانت خدمة ديزني عند الطلب، Disney +، واحدة من أكبر الرابحين في عام 2019، فبعد وقت قصير من دخول سوق التطبيقات في نوفمبر، حصلت على 34% من حصة السوق البث حسب الطلب، كما تراكمت لديها أكثر من 30 مليون عملية تنزيل في الربع الرابع من عام 2019 وأكثر من 50 مليون دولار من العائدات في أول 30 يومًا.

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