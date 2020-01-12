كأس آسيا تحت 23 عامًا.. ما يحتاجه الأخضر للتأهل ؟

المواطن - محمد سمعه

تعادل المنتخب السعودي الأولمبي اليوم الأحد أمام نظيره القطري بدون أهداف في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات لـ بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا والمقامة حاليًا في تايلاند.

بالطبع إذا كان الأخضر نجح في الفوز على قطر لكان ضمن العبور لربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا من تحقيق فوزين متتاليين، ولكن التعادل جعل رصيد الأخضر يُصبح أربع نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثانية مؤقتًا في انتظار نتيجة مباراة سوريا واليابان التي تنطلق اليوم.

وإذا نجح الأخضر في الفوز على المنتخب السوري في لقاء الجولة الثالثة بدور المجموعات فسيضمن الأخضر التأهل برصيد سبع نقاط إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، دون الاهتمام بنتيجة مباراة قطر واليابان التي تُقام في الجولة الثالثة أيضًا.

فوز اليابان يُعقد الحسابات

وفي حال فاز المنتخب الياباني على المنتخب السوري اليوم، فهذا سيعقد من حسابات التأهل في المجموعة الثانية بـ كأس آسيا تحت 23 عامًا، خاصة أن المنتخب الياباني سيُصبح رصيده ثلاث نقاط في المركز الثاني خلف المنتخب السعودي، ويتراجع المنتخب القطري للمركز الثالث مما يؤجل معرفة المتأهلين عن المجموعة الثانية للجولة الثالثة.

لا بديل عن الفوز أمام سوريا

ومن المقرر إقامة مباراة السعودية وسوريا في الجولة الثالثة ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس عشر من يناير على ملعب تاماسات في تمام الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي فاز اليوم الأحد على منتخب إيران بثنائية مقابل هدف ضمن لقاءات الجولة الثانية بـ كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ويُقام في نفس توقيت مباراة سوريا واليابان، مباراة الصين وأوزبكستان في اليوم الثاني من مباريات الجولة الثانية ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وكانت نتائج أمس السبت في الجولة الثانية ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا قد انتهت بتعادل المنتخب البحريني مع نظيره العراقي بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز المنتخب الأسترالي على منتخب تايلاند بنتيجة هدفين لهدف.

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