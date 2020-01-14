كأس آسيا تحت 23 عامًا.. 7 منتخبات تتنافس على التأهل

المواطن - واس

تسعي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم المقاومة حاليا في تايلاند إلى حسم المنافسة في الجولة الثالثة والأخيرة غدًا وبعد غد من أجل بلوغ الدور ربع النهائي في البطولة، وذلك بعد ختام الجولتين الأولى والثانية من منافسات البطولة.

وحتى الآن يعد منتخب كوريا الجنوبية الوحيد الذي حسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، في حين فقدت اليابان والصين وكوريا الشمالية أي فرصة في التأهل.

ويتنافس 12 منتخبا من أجل الفوز بالبطاقات السبع المتبقية من أجل عبور دور المجموعات والبقاء في المنافسة.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا تم تقسيمها على أربع مجموعات، حيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

وعن فرص المنافسة في كل مجموعة نستعرض المجموعة الثانية للمنتخب السعودي الذي يتصدرها منتخب سوريا برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الأخضر، مقابل نقطتين لقطر ولا شيء لليابان.

وستكون الجولة الثالثة جولة الحسم غدا الاربعاء حيث أن الفائز من مباراة السعودية وسوريا سيتأهل مباشرة للدور ربع النهائي، في حين أنه إذا انتهت هذه المباراة بالتعادل بين المنتخبين فإن منتخب سوريا يتأهل للدور ربع النهائي، وبالتالي ينتظر منتخب السعودية نتيجة مباراة قطر مع اليابان، أما منتخب قطر يحتاج لتحقيق الفوز على اليابان بفارق هدفين، وهي النتيجة التي تضمن له التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، وفي حالة فوزه بفارق هدف واحد فإنه يتوجب عليه انتظار نتيجة مباراة السعودية وسوريا.

وتتصدر أستراليا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لتايلاند ونقطتين للعراق ونقطة للبحرين، ويتحدد اليوم المتأهل عن المجموعة حيث يتقابل العراق مع تايلاند المضيفة، والبحرين مع أستراليا ، ويكفي أستراليا وتايلاند التعادل في الجولة الأخيرة، في حين يحتاج منتخب العراق لتحقيق الفوز من أجل التأهل، أما المنتخب البحريني فيحتاج للفوز على أستراليا وانتظار عدم انتهاء المباراة الثانية بالتعادل بين العراق وتايلاند.

وفي المجموعة الرابعة ضمنت كوريا الجنوبية التأهل للدور ربع النهائي بعدما رفعت رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين، في حين تأتي أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، مقابل نقطة لإيران والصين بدون رصيد.

ويلعب غدا الأربعاء منتخب أوزبكستان مع كوريا الجنوبية على استاد ثاماسات، والصين مع إيران على استاد ثينسولانون.

وتنحصر المنافسة على البطاقة الثانية بين إيران وأوزبكستان، ويكفي المنتخب الأوزبكي أن يحقق التعادل مع كوريا الجنوبية، في حين يحتاج منتخب إيران لتحقيق الفوز بفارق ثلاثة أهداف أمام الصين، مقابل خسارة أوزبكستان بأي نتيجة أمام كوريا الجنوبية.

وفي المجموعة الرابعة تتصدر الإمارات الترتيب برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف عن الأردن، مقابل نقطتين لفيتنام، وكوريا الشمالية بدون نقاط.

ويلتقي منتخب الإمارات مع الأردن على استاد بوريرام بعد غد الخميس، وبنفس اليوم فيتنام مع كوريا الشمالية على استاد راجامانغالا.

ويكفي المنتخب الإماراتي أن يحقق التعادل مع الأردن لضمان التأهل، في حين أن الأردن يحتاج للفوز من أجل حسم بطاقة التأهل دون انتظار نتيجة المباراة الثانية، أما في حالة التعادل فإنه يتوجب عليه انتظار نتيجة مباراة فيتنام وكوريا الشمالية، أما منتخب فيتنام سيكون مطالب بتحقيق الفوز أمام كوريا الشمالية بفارق هدفين على كوريا الشمالية، حيث تضمن له هذه النتيجة التأهل بشكل مؤكد بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية.

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