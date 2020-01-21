كأس القادة السعودي.. النصر يخسر بثنائية ضد ريد ستار
ضمن منافسات الجولة الثانية

كأس القادة السعودي.. النصر يخسر بثنائية ضد ريد ستار

2020/01/21
الساعة 5:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

خسر ناشئو فريق النصر ضد ريد ستار بلجراد الصربي بهدفين دون رد، في افتتاح الجولة الثانية من بطولة كأس القادة السعودي لكرة القدم.

وبدأت مباراة النصر ضد ريد ستار بلجراد بشكل سريع، وتمكن الفريق الصربي من هز الشباك بعد مرور 13 دقيقة فقط على انطلاق اللقاء، قبل أن يُعزز تقدمه بهدف ثان مع بداية أحداث الشوط الثاني.

وبعد مباراة اليوم، ودع النصر منافسات بطولة كأس القادة السعودي المقامة على ملعب مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، حيث تُعتبر هذه الهزيمة الثانية على التوالي له، ليفقد فرصته في التأهل إلى الدور التالي.

وتُقام 3 مباريات اليوم أيضًا، حيث يلعب فيتورول كونستانتا ضد الهلال، ويواجه جينك البلجيكي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، ويُلاقي سبورتنج لشبونة البرتغالي زينيت الروسي.

 

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