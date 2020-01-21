كأس القادة السعودي.. فيتورول يتغلب على الهلال بركلات الترجيح
ضمن منافسات الجولة الثانية

كأس القادة السعودي.. فيتورول يتغلب على الهلال بركلات الترجيح

2020/01/21
الساعة 7:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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فيتورول والهلال في كاس القادة السعودي
المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الهلال ضد فيتورول كونستانتا الروماني ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم، بخسارة الزعيم بركلات الترجيح.

وبدأت مباراة الهلال ضد فيتورول بشكل سريع، وتمكن الفريق الروماني من هز الشباك بعد مرور 11 دقيقة فقط على انطلاق اللقاء من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الزعيم في الدقيقة 71 عن طريق تركي الغميل.

وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، لعب الفريقان ركلات ترجيح ليفوز الفريق الروماني بنتيجة 4/1، بعدما تألق حارس مرماه وتصدى لركلتين.

وودع الهلال منافسات بطولة كأس القادة السعودي المقامة على ملعب مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، حيث تُعتبر هذه الهزيمة الثانية على التوالي له، ليفقد فرصته في التأهل إلى الدور التالي.

وتُقام مباراتان اليوم أيضًا، حيث يواجه جينك البلجيكي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، ويُلاقي سبورتنج لشبونة البرتغالي زينيت الروسي.

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