كأس الملك سلمان الفرصة الأخيرة لتصحيح مسار الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يرفع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد شعار لا بديل عن الفوز في مباراة الفتح اليوم، لتهدئة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج هذا الموسم.

ويلعب الاتحاد ضد الفتح عند الساعة 6:30 مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

الاتحاد يُعاني

وخذل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جماهيره هذا الموسم، حيث ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2019 على يد الهلال، وتلقى هزائم متتالية في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُصارع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المراكز الأخيرة من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، من الفوز 4 مرات، والتعادل مرة، والخسارة 8 مرات.

ويطمح لاعبو الاتحاد بقيادة المدير الفني الهولندي هينك تين كات أن تكون مباراة الفتح اليوم، أولى خطوات تصحيح مسار الفريق الأول لكرة القدم، وبداية لسلسلة انتصارات في المنافسات المحلية خلال الفترة المقبلة.

وسيمنح فوز الاتحاد اليوم دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجماهير، ما يُساعدهم على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة سواء للمنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أو تصحيح الأوضاع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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