كأس الملك سلمان.. الفيصلي والهلال يتجهان إلى ركلات الترجيح

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- الأشواط الإضافية في مباراة الفيصلي والهلال، المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالتعادل الإيجابي، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ويلعب الفيصلي والهلال- الآن- ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويطمح كل منهما بالفوز بركلات الترجيح، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وكان الشوط الأول من مباراة الفيصلي والهلال بالتعادل قد انتهى بنتيجة 1/ 1، حيث سجل محمد البريك الهدف الأول في الدقيقة 18، وسجل رولي بونيفاسيا التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 29.

وضغط الزعيم مع بداية الشوط الثاني، وتمكن من هز الشباك عند الدقيقة 63 من أحداث مباراة الفيصلي ضد الهلال عن طريق نجمه صالح الشهري، قبل أن يحرز محمد قاسم هدف التعادل عند الدقيقة 73.

وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، لعب الفيصلي والهلال أشواط إضافية، وضغط كل منهما أملًا في تسجيل هدف قاتل، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، ليلعبا ركلات ترجيح لحسم هوية المتأهل إلى دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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