كارثة لـ راموس بعد التتويج بالسوبر الإسباني

المواطن - محمد سمعه

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني بطل كأس السوبر الإسباني خبرًا غير سار حول مدافعه سيرخيو راموس، وذلك بعد نهاية مباراة أتلتيكو مدريد التي أُقيمت أمس الأحد على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

🚨¡EXCLUSIVA de @JuanfeSanzPerez!🚨 "Sergio RAMOS estará entre 10 y 15 días de baja". #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/mIgEo6j3EX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 13, 2020

وقال برنامج El Chiringuito المهتم بنقل أخبار ريال مدريد إن راموس سيغيب عن صفوف ريال مدريد لفترة تتراوح من 10 إلى 15 يومًا وذلك بسبب التواء الكاحل الذي تعرض له في مباراة أتلتيكو مدريد.

وكان راموس شارك في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو وسدد ركلة الجزاء الرابعة للريال التي حسمت لقب كأس السوبر الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخ الريال.

جدير بالذكر أن راموس تسلّم كأس السوبر الإسباني من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد الحصول على ميداليات المركز الأول مباشرة.

يذكر أن راموس صرّح بعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مباشرة أنه عانى من أوجاع شديدة في القدم بعد التواء الكاحل مضيفًا أنه لم يرد ترك المباراة حتى لا يتأثر ريال مدريد سلبًا، ومشيرًا إلى أنه رفض تسديد ركلة الجزاء على طريقة بانينكا لأن قدمه لم تكن مستعدة لذلك الوضع.

ويستعد راموس لقيادة كتيبة ريال مدريد من أجل العودة للمنافسة على بطولة الدوري الإسباني، حيث سيواجه الريال فريق إشبيلية يوم 18 يناير الجاري ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومع إصابة راموس، تعرض اللاعب فريدريكو فالفيردي لاعب وسط نادي ريال مدريد للطرد خلال الشوط الإضافي الثاني من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بعد عرقلته غير القانونية للمهاجم ألفارو موراتا لاعب الأتلتيكو الذي انفرد مباشرة بمرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وكان راموس تُوج في عام 2018 بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع نادي ريال مدريد.

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