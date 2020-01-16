كافاني يصدم باريس سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن مصير المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، أن كافاني اتخذ قرارًا بعدم المشاركة في أي مباراة مع باريس سان جيرمان الفرنسي حتى نهاية شهر يناير الجاري، من أجل الضغط على إدارة النادي للسماح له بالرحيل.

وسبق أن أكدت تقارير فرنسية أن كافاني عبر عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في أقرب وقت ممكن، موضحة أنه غير سعيد مؤخرًا لقلة مشاركته خاصة بعد قدوم ماورو إيكاردي.

وارتبط اسم كافاني خلال الفترة الأخيرة بالانتقالات إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ما دفعه للضغط على إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي لمغادرة صفوف في الميركاتو الشتوي الحالي.

وشارك المهاجم الأوروغوياني في 14 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في جميع البطولات هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وكان له تمريرة حاسمة.

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