كتلة باردة تجثم على المملكة لأيام

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن تجثم الكتلة الهوائية الباردة الحالية فوق السعودية لبضعة أيام، كما توقع أن تكون ذروتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بوجه عام.

وتابع المسند في تغريدة له عبر تويتر، أنه ربما يتشكل الصقيع على نواحٍ واسعة من وسط وشمال الوسطى، والمناطق الشمالية خاصة الشمالية الغربية.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية.

وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وانخفاضًا في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.

تابعنا على تواصل معنا على