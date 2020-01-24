كتلة قطبية تحمل ليالي قارسة البرودة ودرجات الحرارة صفرية

المواطن - الرياض

توقع مركز طقس العرب وصول كتلة هوائية جديدة، تحمل معها البرودة القارسة لمناطق واسعة من المملكة، يبدأ تأثيرها اعتبارًا من يوم الجمعة، ويستمر حتى الاثنين المقبل حاملة معها ليالي قارسة البرودة، ودرجات حرارة تصل إلى الصفر المئوي.

وقال المركز إن الكتلة الباردة ستندفع نحو المملكة، بداية بالأجزاء الشمالية منها كتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، تترافق بدرجات حرارة صفرية، سرعان ما تمتد ويتوسع تأثيرها ليُغطي نطاقات واسعة من المملكة، على أن يستمر تأثيرها حتى يوم الاثنين.

ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت كبير في أغلب مناطق المملكة، عرعر القريات طريف شكاكا الجوف تبوك والحدود الشمالية، كما ويمتد تأثير الكتلة الباردة ليطال كُل من حائل والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض، ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى في هذه المناطق إلى حدود الصفر المئوي، مع فرصة لتشكل الصقيع في بعض المناطق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تؤدي إلى شبه في انعدام الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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