كتلة هوائية شديدة البرودة سيبيرية تصل المملكة الثلاثاء

المواطن - الرياض

أعلن مركز طقس العرب، أنه يتم مراقبة اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة سيبيرية المنشأ نحو منطقة بلاد الشام والعراق، ثم نحو شمال السعودية اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل ستعمل على انخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح المثيرة للغبار في العديد من مناطق المملكة.

وتوقع طقس العرب أن تبدأ الكتلة الهوائية شديدة البرودة بعبور أجواء شمال المملكة من ليلة الاثنين صباح الثلاثاء، وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس على كل من منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية، وتصل درجات الحرارة العظمى الصفر المئوي فوق القمم الجبلية العالية من منطقة تبوك، وتشمل الحرارة الصفرية أغلب مناطق شمال السعودية ساعات ليل الثلاثاء ليكون الطقس شديد البرودة، وتكون حول 10 درجات مئوية خلال ساعات النهار.

كما توقع المركز أن تواصل الكتلة الباردة تحركها جنوبًا يوم الأربعاء نحو حائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة ومختلف مناطق حفر الباطن والشرقية، وتنخفض على إثرها درجات الحرارة بشكل كبير وتلامس الصفر المئوي في العديد من المناطق ليلة الأربعاء وصباح الخميس، بما فيها العاصمة الرياض.

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