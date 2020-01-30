كراني: زائر قطبي متسارع الخطى نحو المملكة

2020/01/30
الساعة 2:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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حالة الطقس
المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد، حسن كراني، وصول موجة قطبية باردة على المملكة خلال الأيام الأولى من شهر فبراير حيث تتراجع درجات الحرارة بشكل كبير.

وقال كراني : بعون الله نعيش عملية مد وجزر حراري حتى 06 فبراير وابتداء من يوم  الجمعة 07 فبراير يقترب الزائر القطبي من الأجواء حيث يغطي يوم السبت المناطق الشمالية الغربية من المملكة ثم يغطي أجواء الشمال تدريجياً.

أما في يوم الاثنين يتحرك الزائر القطبي بشكل متسارع ويغطي الوسط، الغرب، الشرق.. حتى جنوب العاصمة بينما يوم الأربعاء يغطي شبه الجزيرة العربية.

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بوبكر
ضيف
بوبكر

انها عظمة الله افلا نتدبر ونبتعد عن المعاصي والاوزار والذنوب والجرائم افلا نتوب نعم العلم ينفع صاحبه ويجعله ياخذ احتياطته والعلم نور ومصباح مضئ للانسان التائه موضوع جيد شكرا لكم

أعجبني0لم يعجبني  رد
11 ساعة
ضيف
ضيف
ضيف

انها عظمة الله افلا نتدبر ونبتعد عن المعاصي والاوزار والذنوب والجرائر افلا نتوب نعم العلم ينفع صاحبه ويجعله ياخذ احتياطته والعلم نور ومصباح مضئ للانسان التائه موضوع جيد شكرا لكم

أعجبني0لم يعجبني  رد
11 ساعة


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