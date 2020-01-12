كراني: لا دفء حقيقي قبل 20 يناير

المواطن - الرياض

أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني أن العاصمة الرياض، لن تشهد اليوم أي تغير في الأجواء مشيرًا إلى أن موجة دافئة تصل ذروتها يوم 20 يناير الجاري.

وقال كراني : لا تغير حراري اليوم على العاصمة، غدًا يبدأ الدفء على المنطقة الغربية وغرب الوسطى، ويتجه الدفء للوسطى تحت مقاومة السيبيري البارد.

وتابع كراني : يسيطر الدفء على العاصمة والوسطى مع وسط ونهاية 17 يناير، بينما تكون قمة الدفء 20 يناير.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق (تبوك، الجوف، حائل وشرق المدينة المنورة)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

تابعنا على تواصل معنا على