كسوف وحيد للشمس في 2020 يشاهد جنوب المملكة

المواطن - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أن يشهد العام الجديد 2020 كسوفًا واحدًا للشمس.

وقال الزعاق، عبر حسابه الشخصي على “تويتر” إنه خلال 2020: ”لن يشاهد عندنا إلا كسوف واحد للشمس، وسيشاهد حلقيًّا على جنوب ‎السعودية ناحية ‎جازان وسلطنة عُمان “.

وأضاف: ”يشاهد الكسوف جزئيًّا على ‎الخليج والبلدان العربية وإفريقيا وآسيا وشمال أستراليا، وذلك في تمام الساعة الثامنة والثلث من صباح يوم الأحد 21/ 6/ 2020 الموافق 29/ 10/ 1441“.

يذكر أن الدكتور خالد الزعاق، نشر مقطع فيديو جديد عبر “تويتر”، يوضح فيه الفرق بين السنة البسيطة والسنة الكبيسة.

وقال الزعاق، خلال المقطع: “السنة الميلادية تنقسم إلى قسمين، سنون بسيطة وسنون كبيسة، السنون البسيطة عدد أيامها 365 يومًا وتنتهي في اليوم الذي بدأت فيه، أما الكبيسة عدد أيامها 366 يومًا وتنتهي في اليوم الذي يلي اليوم الذي بدأت فيه”.

وأضاف الزعاق: “عام 2019 كانت سنة بسيطة، 365 يومًا وانتهت يوم الثلاثاء؛ لأنها بدأت الثلاثاء، أمام 2020 سنة كبيسة عدد أيامها 366 يومًا وستنتهي في يوم الخميس؛ لأنها بدأت يوم الأربعاء”.

وتابع الزعاق: “عدد أيام الشهر الميلادي إما 28 أو 29 أو 30 أو 31 يومًا، و28 و29 هذه خاصة بشهر فبراير، فإذا كانت السنة بسيطة كان عدد أيامه 28 يومًا، وإذا كانت كبيسة كان عدد أيامه 29 يومًا، يعني المولود يوم 29 فبراير لا يحتفل بيوم ميلاده إلا كل 4 سنين مرة واحدة”.

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