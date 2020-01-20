كعب البريكان يخطف لقب أجمل هدف في كأس آسيا
ضمن منافسات دور المجموعات

كعب البريكان يخطف لقب أجمل هدف في كأس آسيا

2020/01/20
الساعة 8:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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البريكان يحتفل بهدفه ضد سوريا
المواطن - مروة نبيل

حصد نجم المنتخب السعودي الأولمبي، فراس البريكان، لقب أجمل هدف ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد طرح قبل عدة أيام استفتاء عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن الأهداف المرشحة لأجمل هدف في دور المجموعات.

وأحرز البريكان هدفًا مميزًا بالكعب خلال مباراة السعودية وسوريا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، ونال إشادة كبيرة، قبل أن يخطف لقب الأجمل بعد حصوله على غالبية الأصوات، حيث نال 62%.

وجاء في المركز الثاني هدف التايلاندي سوباتشوك ساراتشات في شباك البحرين بالجولة الأولى بعدما نال 19% من الأصوات، مقابل 9% لهدف العراقي محمد قاسم في شباك أستراليا.

يُذكر أن المنتخب السعودي الأولمبي نجح في الفوز على نظيره التايلاندي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، وسيوجه منتخب أوزبكستان.

البريكان يكتسح استفتاء الاتحاد الآسيوي
نتيجة استفتاء الاتحاد الآسيوي

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