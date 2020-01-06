كلاسيكو الهلال يحرم نجم الأهلي من الذهاب لمصر

المواطن - محمد سمعه

ستؤدي مباراة الهلال والأهلي غدًا بالجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى غياب الجزائري يوسف بلايلي عن حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” الكاف” المقرر إقامته غدًا الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية.

وبالطبع لن يقبل المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي، التفريط في بلايلي أحد أهم العناصر في التشكيلة الأهلاوية، خاصة أن مباراة الغد ضد الهلال في الدوري مهمة للراقي بحثًا عن الفوز وتعويض خسارته من نادي الشباب بالجولة الـ13.

وقالت تقارير إعلامية إن بلايلي اعتذر عن حضور حفل الكاف الذي يتنافس فيه مع التونسي أنيس البدري لاعب الترجي التونسي والمصري طارق حامد لاعب وسط الزمالك المصري على نيل جائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية عن موسم 2018-2019.

وكان بلايلي ساهم في تتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا في يوليو الماضي حيث أُقيمت البطولة في مصر، وساهم أيضًا قبل انتقاله للأهلي في تتويج نادي الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2019 للعام الثاني على التوالي على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي.

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