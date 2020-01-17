كلوب يكشف طريقة تعامله مع أزمة صلاح وماني

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب طريقة تعامله مع الأزمة بين ثنائي الفريق الأول، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني خلال إحدى المباريات السابقة في البريميرليج.

وتعود الأزمة بين صلاح وماني إلى مباراة ليفربول ضد بيرنلي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في أغسطس الماضي، عندما فضل النجم المصري التسديد بدلًا من التمرير للنجم السنغالي، الأمر الذي أغضبه بعد استبداله.

وعلق كلوب قائلًا: “تحدثت مع كل لاعب على حدة، كما أن المشكلة لم تكن كبيرة بين صلاح وماني.. في عالم كرة القدم، يبدو الأمر كبيرًا للغاية، حيث يقولون: (يا إلهي.. كيف يمكنك أن تحل ذلك؟).. ولكنني فقط تحدثت معهما”.

وتابع مدرب ليفربول خلال تصريحاته لصحيفة “ميرور” البريطانية: “فاينالدوم يحاول دائمًا حل المشكلات في غرفة الملابس، لأنه يستطيع أن يفهم سبب غضب الناس”.

جدير بالذكر أن صلاح وماني يتنافسان على الألقاب الفردية سواء مع ليفربول أو دخل قارة إفريقيا خلال الـ3 سنوات الماضية، وتقاسما جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، مع نجم أرسنال، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

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