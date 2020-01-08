كل ما تود معرفته عن السوبر الإسباني بجدة
قبل انطلاق البطولة بشكلها الجديد

كل ما تود معرفته عن السوبر الإسباني بجدة

2020/01/08
الساعة 2:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير انطلاق منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”.

السوبر الإسباني بجدة

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن آلية بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة 2020، بشكلها الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في التاريخ.

ويُشارك في كأس السوبر الإسباني بجدة 2020 بطل ووصيف الدوري الإسباني، وبطل ووصيف كأس ملك إسبانيا، وتتنافس الفرق الأربعة بنظام النصف النهائي “خروج المغلوب”، وفق قرعة أجرها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ويلعب في كأس السوبر الإسباني بجدة 2020، برشلونة بطل الدوري ووصيف الكأس، أتلتيكو مدريد وصيف الليغا، ريال مدريد ثالث الدوري، وفالنسيا بصفته بطلًا لكأس ملك إسبانيا.

وتنطلق بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة اليوم بمواجهة ريال مدريد وفالنسيا، ويلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد، مساء يوم غد الخميس، وستُقام المباراة النهائية بين الفائزين، يوم 12 من شهر يناير الجاري.

 

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • فأل خير على الريال في الدوري الإسباني
    •
  • بيكيه يُحقق إنجازًا استثنائيًا في الدوري الإسباني
    •
  • كورتوا يُثير الجدل قبل مباراة الريال ضد غرناطة
    •
  • تفاصيل إصابة ميسي في مباراة برشلونة ضد فياريال
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :