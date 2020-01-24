كل ما تود معرفته عن طواف السعودية 2020 للدراجات
المقرر إقامته على 5 مراحل

كل ما تود معرفته عن طواف السعودية 2020 للدراجات

2020/01/24
الساعة 12:30 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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طواف السعودية 2020
المواطن - مروة نبيل

احتضنت المدينة الرقمية في العاصمة الرياض، مساء الخميس، المؤتمر الصحافي الذي شهد الإعلان عن تفاصيل طواف السعودية 2020 للدراجات.

طواف السعودية 2020

ويُقام طواف السعودية 2020 في الرياض تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للعبة، وذلك خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير المقبل في الرياض على 5 مراحل.

طواف السعودية 2020
جانب من المؤتمر الصحافي

وشهد المؤتمر إقامة العديد من العروض الاستعراضية والموسيقية، وتم الكشف عن شعار البطولة رسميًا، بجانب الإعلان عن 4 قمصان سيتوج بها أبطال كل مرحلة من السباق، وسيحصل الفائز أخيرًا على القميص الأخضر.

ومن المقرر أن يُقام سباق طواف السعودية 2020 للدراجات على مسافة إجمالية تصل إلى 774 كم، بمشاركة ما يزيد عن 133 دراجًا يمثلون 18 فريقًا من جميع دول العالم.

طواف السعودية 2020
جانب من مؤتمر طواف السعودية

مراحل السباق

وستكون انطلاق المرحلة الأولى من مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، يوم الثلاثاء 4 فبراير، ونقطة الوصول “جو” بمسافة 173 كم، وتنطلق المرحلة الثانية، يوم الأربعاء، من حصن سدوس حتى طريق تركي الأول بمسافة 182 كم.

وتنطلق المرحلة الثالثة، يوم الخميس، من جامعة الملك سعود وحتى البجيري بمسافة 119كم، وتنطلق المرحلة الرابعة من منتزه وادي نمار، يوم الجمعة، وحتى المزاحمية بمساقة قدرها 137 كم.

وتُختتم منافسات طواف السعودية 2020 للدراجات، يوم السبت، حيث تنطلق المرحلة الخامسة من جامعة الأميرة نورة على أن تكون نقطة الوصول قصر المصمك بمسافة تُقدر بـ144 كم

طواف السعودية 2020
جانب من المؤتمر

 

طواف السعودية 2020
جانب من المؤتمر
طواف السعودية 2020
جانب من الفعاليات
طواف السعودية 2020
جانب من المؤتمر
طواف السعودية 2020
جانب من المؤتمر
طواف السعودية 2020
جانب من المؤتمر
طواف السعودية 2020
جانب من المؤتمر
طواف السعودية 2020
جانب من الفعاليات
طواف السعودية 2020
طواف السعودية
طواف السعودية 2020
جانب من المؤتمر
طواف السعودية 2020
جانب من المؤتمر
طواف السعودية 2020
الشعار الرسمي للطواف
طواف السعودية 2020
جانب من المؤتمر
طواف السعودية 2020
جانب من المؤتمر الصحافي
طواف السعودية 2020
طواف السعودية
طواف السعودية 2020
الكشف عن قمصان الفائزين
طواف السعودية 2020
الكشف عن قمصان الفائزين
طواف السعودية 2020
الكشف عن قمصان الفائزين
طواف السعودية 2020
طواف السعودية

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