كندا تطالب إيران بإرسال الصندوقين الأسودين إلى فرنسا لتحليلهما

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طالب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، السلطات الإيرانية، اليوم، بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي سقطت يوم الأربعاء قبل الماضي، إلى مختبر في فرنسا، للقيام بتحليلهما.

وبحسب ما قاله ترودو في مؤتمر صحفي اليوم، فإن فرنسا من الدول القليلة التي تملك مختبرات قادرة على القيام بتحلل الصندوقين الأسودين، وخاصة بعد تعرضهما للتلف الشديد، ولذا فهي أفضل مكان يمكن إرسالهما إليه، من أجل الحصول على معلومات مفيدة بسرعة كبيرة.

وأضاف ترودو أن إيران ليس لديها الخبرة الفنية الكافية ولا المعدات اللازمة التي تجعلها قادرة على تحليل الصندوقين الأسودين بسرعة، ولذا يأمل في أن توافق على إرسالهما إلى فرنسا.

وأوضح أن الفرنسيين عرضوا إجراء التحليل، ويمكن للخبراء الكنديين أن يكونوا حاضرين في هذه العملية.

ولفت رئيس الوزراء الكندي إلى أن 20 من أسر ضحايا الطائرة المنكوبة طالوا بإعادة الجثامين إليهم، مشيرًا إلى أنه يتوقع عودة أولى الرفات خلال أيام قليلة.

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