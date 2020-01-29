كواليس رحيل أمين بخاري من الاتحاد والتوقيع للنصر

المواطن - مروة نبيل

كشف مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد سابقًا، عدنان جستنيه كواليس رحيل حارس المرمى أمين بخاري من العميد، والتوقيع رسميًا لنادي النصر اليوم.

وأعلن نادي النصر اليوم عن تعاقده رسميًا مع حارس المرمى أمين بخاري بعقد يمتد لثلاث سنوات مع أفضلية التمديد لسنتين إضافيتين، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة، ومن المتوقع أن يتفاوض مع إدارة الاتحاد لشراء المدة المتبقية في عقده.

أمين بخاري

وقال جستنيه في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحقيقة الغائبة عن حارس المرمى أمين بخاري الذي انتقل إلى صفوف نادي النصر بأدق التفاصيل، ألف مبروك للاعب ولناديه الجديد”.

وتابع: “قبل أن أطرح تفاصيل ما وراء خبر انتقال حارس مرمى الاتحاد السابق أمين بخاري سأطرح عدة أسئلة مهمة لعلكم تكتشفون الحقيقة الغائبة.. كم مرة لعب اللاعب مع الاتحاد بالفريق الأول كلاعب أساسي؟.. كم مرة كان اللاعب في دكة الاحتياط؟.. كم مرة مثل المنتخب منذ التحاقه به؟”.

وأضاف: “حارس المرمى أمين بخاري قبل التحاقه بالمنتخب تم التواصل معه لتجديد عقده إلا أنه طلب التأجيل لحين عودته والتفاهم مع الوسيط إلا أنه لم يرد على اتصال الإدارة الاتحادية كما وعد والتي سبق أن قدمت له عرضًا يزيد عن العرض السابق ب 80% وتم التواصل مع الوسيط”.

وواصل: “وتم التواصل مع الوسيط الذي أخبره بفسخ عقده ليتعاقد مع وسيط آخر، ومن ثم وقع اللاعب اليوم مع نادي النصر دون أن يوضح موقفه قبولًا أو رفضًا من العرض الاتحادي والذي كما أوضحت آنفًا كان عرضًا مغريًا يتناسب مع عمره وقدراته الفنية كحارس مرمى”.

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