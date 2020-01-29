كورونا يؤجل بطولة العالم لألعاب القوى

المواطن - متابعة

قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى تأجيل بطولة العالم، التي كانت من المقرر إقامتها في نانجينغ الصينية، خلال شهر مارس المقبل، حتى عام 2021؛ وذلك بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأصدر الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بيانًا قال خلاله: إن فريقه الطبي يجري اتصالات مستمرة مع منظمة الصحة العالمية، وعلم أنه ما زال هناك الكثير من القلق حول انتشار الفيروس، ولذا رأى أنه لا ينبغي المضي قدمًا في إقامة البطولة والتي تتضمن تجمعًا كبيرًا من الرياضيين وقرر تأجيلها.

وأوضح أنه فكر في نقل البطولة إلى مدينة أخرى ولكنه استبعد تلك الفكرة في نهاية الأمر؛ لأن انتشار الفيروس خارج الصين قد يجبره على تأجيل البطولة مرة أخرى، ولذا قرر تأجيلها من البداية.

وكان الاتحاد العالمي للتزلج أعلن يوم أمس إلغاء منافسات كأس العالم للتزلج الألبي، والتي كان مقرر إقامتها في مدينة يانتشينج الصينية، خلال شهر فبراير المقبل؛ وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

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