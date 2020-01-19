كوريا الجنوبية تعبر لمواجهة أستراليا في دور الـ4

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب الكوري الجنوبي في العبور إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد الفوز اليوم الأحد على حساب المنتخب الأردني بثنائية مقابل هدف في دور الثمانية.

وتمكن اللاعب تشو كيو سونج من إحراز الهدف الأول للمنتخب الكوري الجنوبي بالدقيقة السادسة عشرة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الكوري الجنوبي على المنتخب الأردني بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الأردني في إدراك التعادل سريعًا عبر اللاعب يزن عبدالله النعيمات في الدقيقة الخامسة والسبعين.

وبالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، تمكن اللاعب لي دونج جون من إحراز هدف الفوز الثاني للمنتخب الكوري لتنتهي المباراة بفوز كوريا الجنوبية بثنائية لهدف.

وسيواجه منتخب كوريا الجنوبية، نظيره الأسترالي في دور نصف النهائي بالبطولة الآسيوية يوم الأربعاء المقبل.

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