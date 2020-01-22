كوريا الجنوبية تلحق بـ المنتخب السعودي لنهائي آسيا

المواطن - محمد سمعه

صعد منتخب كوريا الجنوبية إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك على حساب المنتخب الأسترالي بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين دون رد في دور نصف النهائي اليوم الأربعاء.

ونجح المنتخب الكوري الجنوبي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب كيم داي وون في الدقيقة السادسة والخمسين من عمر المباراة، ثم أضاف اللاعب لي دونج غيونج الهدف الثاني لكوريا الجنوبية بالدقيقة السابعة والستين.

وستُقام المباراة النهائية بين المنتخبين” السعودي والكوري الجنوبي” يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة.

يذكر أن خط الدفاع وحارس المرمى لعبا دورًا كبيرًا في تأهل الأخضر إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث ظهرا بمستوى مميز خلال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة في تايلاند.

وخاض المنتخب السعودي 5 مباريات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مواجهات، ولم يستقبل سوى هدف واحد ضد اليابان في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتعادل الأخضر سلبيًا بعد ذلك مع قطر، ثم فاز على سوريا بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على البلد المستضيف تايلاند بنتيجة 1/0، وواصل تألقه وتفوق بهدف دون رد على المنتخب الأوزبكي اليوم.

ونجح المدير الفني سعد الشهري في تطوير أداء اللاعبين دفاعيًا بشكل مميز، ما ساهم في ثبات المستوى والظهور بشكل رائع في البطولة، ليكون الدفاع من أهم أسباب تأهل الأخضر إلى طوكيو 2020.

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