كونتي ينفجر غضبًا ويحدد مطلبه بعد تعادل إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

انفجر المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي غضبًا، وذلك بعد التعادل مع نادي أتالانتا أمس السبت بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وقال كونتي عقب مباراة إنتر ميلان وأتالانتا، إن دخول فريقه بدون تواجد لبعض نجوم الفريق في التشكيلة أثر بالسلب على الفريق مما جعله يسقط في فخ التعادل ضد أتلانتا.

وألمح كونتي إلى رغبته في التعاقد مع بعض الصفقات لنادي إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس.

وكان إنتر ميلان تعاقد مع اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة، لكن سانشيز لم يظهر مع الإنتر بسبب الإصابة، عكس زميله البلجيكي روميلو لوكاكو الذي انفجر تهديفيًا وتألق مع إنتر ميلان بمجرد رحيله عن مانشستر يونايتد.

يذكر أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز كان تقدم بالهدف الأول لنادي إنتر ميلان في شباك أتالانتا عند حلول الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول ثم تراجع أداء الإنتر مما أعطى الفرصة لفريق أتالانتا لتسجيل هدف التعادل عبر اللاعب روبن جوسينس بالدقيقة الخامسة والسبعين.

ويحتل نادي إنتر ميلان حاليًا صدارة الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة وبشكل مؤقت، في انتظار نتيجة يوفنتوس وروما حيث تُقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد على ملعب الأوليمبكو في العاصمة الإيطالية روما.

وكان إنتر ميلان فاز على نادي نابولي في قمة الجولة الثامنة عشر يوم الاثنين الماضي، بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل لـ إنتر ميلان اللاعب البلجيكي لوكاكو هدفين ومارتينيز هدفًا، بينما سجل لفريق نابولي اللاعب البولندي أركاديوش ميليك.

يذكر أن إنتر ميلان ودع بطولة دوري أبطال أوروبا وسيلعب في الموسم الجاري بمنافسات بطولة الدوري الأوروبي.

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