كويلار: جاهزون لمواجهة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الكولومبي جوستافو كويلار، أهمية مباراة الغد ضد الأهلي، متمنيًا مواصلة الانتصارات.

وتحدث كويلار عن مباراة الهلال ضد الأهلي المرتقبة قائلًا: “تسير استعداداتنا لمواجهة الغد أمام الأهلي بشكل جيد، جاهزون أنا وزملائي لخوض مباراة الغد، ومواصلة تحقيق الانتصارات”.

وأضاف خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والأهلي الذي عُقد، اليوم الاثنين: “يجب على أي لاعب أن يُقدم كل ما لديه في أي مباراة يخوضها”.

الهلال ضد الأهلي:

ويلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم غد الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال ضد الأهلي غدًا، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، وبفارق نقطة عن الراقي صاحب المركز الرابع من 12 لقاء.

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