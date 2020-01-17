كيف أوقعت الكاميرات بالجنرال الإيراني الكبير؟

المواطن - متابعة

فرضت إدارة ترامب، أمس الجمعة، عقوبات على القائد في الحرس الثوري حسن شاهواربور؛ بسبب دوره في حملة قمع وحشية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وجاء القرار نتيجة مقاطع مصورة وصور فوتوغرافية قدمها إيرانيون إلى الوزارة.

وكشفت الولايات المتحدة أن الآلاف من المقاطع المصورة والصور الفوتوغرافية كانت السبب وراء وضع الجنرال في قائمة العقوبات الجديدة، فرضتها عليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بسبب دوره في حملة قمع وحشية ضد المتظاهرين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إنها فرضت عقوبات على شاهواربور لتوجيهه أوامر بقتل نحو 150 متظاهرًا في جنوب غرب إيران في نوفمبر، موضحة أنها تلقت أكثر من 88 ألف إخبارية مثل هذه من صور ومقاطع مصورة منذ أن ناشدت الإيرانيين الإبلاغ عن أدلة على القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتقول واشنطن: إن العقوبات على إيران فعالة للغاية وأثرت على الوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أنها ستواصل سياسة العقوبات للضغط على النظام الإيراني.

وتمنع هذه العقوبات، بشكل خاص، شافاربور من الدخول إلى الولايات المتحدة، في خطوة رمزية في ظل إدارة الرئيس ترامب التي سبق أن شددت القيود على التأشيرات الممنوحة للإيرانيين والتي كانت صارمة بالأصل.

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