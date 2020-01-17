كيف أوقعت الكاميرات بالجنرال الإيراني الكبير؟
صور ومقاطع وثقت دوره في القمع الوحشي للاحتجاجات

كيف أوقعت الكاميرات بالجنرال الإيراني الكبير؟

2020/01/18
الساعة 1:10 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - متابعة

فرضت إدارة ترامب، أمس الجمعة، عقوبات على القائد في الحرس الثوري حسن شاهواربور؛ بسبب دوره في حملة قمع وحشية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وجاء القرار نتيجة مقاطع مصورة وصور فوتوغرافية قدمها إيرانيون إلى الوزارة.

وكشفت الولايات المتحدة أن الآلاف من المقاطع المصورة والصور الفوتوغرافية كانت السبب وراء وضع الجنرال في قائمة العقوبات الجديدة، فرضتها عليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بسبب دوره في حملة قمع وحشية ضد المتظاهرين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إنها فرضت عقوبات على شاهواربور لتوجيهه أوامر بقتل نحو 150 متظاهرًا في جنوب غرب إيران في نوفمبر، موضحة أنها تلقت أكثر من 88 ألف إخبارية مثل هذه من صور ومقاطع مصورة منذ أن ناشدت الإيرانيين الإبلاغ عن أدلة على القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتقول واشنطن: إن العقوبات على إيران فعالة للغاية وأثرت على الوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أنها ستواصل سياسة العقوبات للضغط على النظام الإيراني.

وتمنع هذه العقوبات، بشكل خاص، شافاربور من الدخول إلى الولايات المتحدة، في خطوة رمزية في ظل إدارة الرئيس ترامب التي سبق أن شددت القيود على التأشيرات الممنوحة للإيرانيين والتي كانت صارمة بالأصل.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • الاتحاد الآسيوي يحظر إيران من إقامة مباريات دولية على أرضها
    •
  • كندا تطالب إيران بإرسال الصندوقين الأسودين إلى فرنسا لتحليلهما
    •
  • فيديو إنقاذ من الإمارات يفضح كذب الإعلام الإيراني!
    •
  • براين هوك يحذر إيران: تهديد العالم سيزيد عزلتكم
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :