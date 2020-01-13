كيف تعرف عدد المحتفظين بصورك على إنستقرام ؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

إذا كنت تريد معرفة عدد الأشخاص الذين يقومون بحفظ صورك على إنستقرام، فإليك حيلة عرضتها صحيفة ذا صن البريطانية، تمكنك من ذلك.

في كل مرة يقوم شخص ما بحفظ صورتك، تظهر في مجلد المحفوظات الخاص به، حتى تقوم أنت بحذف الصورة، أو يزيلها الشخص بنفسه بعد ذلك، وعادةً لا يكشف إنستقرام عن أي بيانات حول الصور المحفوظة للمستخدمين، ولكن هناك خدعة ذكية تمكنك من معرفة عدد المرات التي تم فيها حفظ كل صورة.

كل ما عليك فعله هو تبديل حساب إنستقرام الخاص بك إلى ملف تعريف العمل.

كيف تفعل ذلك؟

1- انتقل إلى الإعدادات الخاصة.

2- انقر فوق كلمة الحساب أو Account.

3- اختر التبديل إلى ملف تعريف العمل أو Switch To Professional Account.

4- سيطالبك التطبيق بالاتصال بصفحة أعمال على فيسبوك Facebook.

5- ستحتاج أيضًا إلى اختيار فئة لملفك الشخصي مثل: الصحة والجمال أو مدونة شخصية.

6- أضف بعد ذلك عنوان بريدك الإلكتروني، ورقم هاتفك، وعنوانك الشخصي، ولا تحتاج إلى ملء جميع هذه الحقول، لكن يجب إكمال واحد فقط.

7- أصبح الآن حسابك ملف تعريف تجاري، ويمكنك إرجاعه مرة أخرى إلى صفحة شخصية في أي وقت.

8- يمكنك بعد ذلك النقر فوق أي صورة ومعرفة عدد الأشخاص الذين قاموا بحفظ إحدى صورك بالضبط.

هناك امتيازات أخرى كون حسابك الآن تجاريًا، فإذا كان لديك أكثر من 10000 متابع، فيمكنك إضافة رابط التمرير السريع إلى قصص إنستقرام، ويمكنك أيضًا شراء الإعلانات التي تروج لحسابك، ويمكنك معرفة متى يكون متابعوك أكثر نشاطًا ومكان تواجدهم، الجانب السلبي هو أنه لا يمكنك جعل ملف تعريفك التجاري خاصًا، والذي قد يرى فيه البعض مخاطر أمنية.

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