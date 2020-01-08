كيف رد موقع فلاي إن على بليهي الهلال ؟

المواطن - محمد الغبيشي

قام موقع فلاي إن للسفر والسياحة بالرد على نجم الزعيم، علي البليهي بعد احتفاله بالهدف الذي سجله ضد الأهلي بالأمس.

وكتب حساب فلاي إن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تحت أمرك يا بليهي، عين لحاف وعين طيران وفنادق! بس عدل السجادة معك”.

وكان البليهي قد قام بالدخول على السجادة الدعائية لتلك الشركة؛ وتلحف داخلها عقب تسجيله للهدف الثالث في المباراة التي جمعت الهلال بالنادي الأهلي على ملعب جامعة الملك سعود ضمن منافسات دوري كأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز على الأهلي بنتيجة 3/1، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.