كيف يتم تناول القهوة في الفضاء؟

المواطن - متابعة

نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، صورتين له عبر تويتر وهو يحاول تناول القهوة خلال زيارته لمحطة الفضاء الدولية.

وعلق المنصوري: صباح الخير! حتى في الفضاء احتجت إلى كوب قهوة وقت انشغالي بالعمل على التجارب العلمية، تُحضر القهوة في محطة الفضاء الدولية من خلال إضافة ماء ساخن إلى كيس مغلق يحتوي على القهوة المجففة بالتجميد.

واعتاد المنصوري استعادة ذكرياته داخل محطة الفضاء الدولية، حيث ينشر صورًا له داخل المحطة يعرض خلالها أبرز الأعمال التي يقومون بها في الفضاء.

ويذكر أن المنصوري هو أول من نفذ مهمة علمية إماراتية في الفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، في 25 سبتمبر من العام الماضي 2019، استمرت لمدة 8 أيام، أجرى خلالها 31 تجربة علمية، بينها 16 تجربة بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، و15 تجربة مستوحاة من المناهج الدراسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وهو أول زائر لمحطة الفضاء الدولية (ISS) من الأشخاص التي تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة؛ مما يجعلها الأمة الأربعين في العالم التي ترسل شخصًا إلى الفضاء.

وارتدى المنصوري ملابسه الإماراتية في المحطة حيث نشر تويتة كتب فيها: يسرني أن أتاح لي الفرصة لمشاركة جزء من ثقافتنا الإماراتية مع الطاقم على متن محطة الفضاء الدولية.

تابعنا على تواصل معنا على