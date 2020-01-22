كيف يفوز الأخضر بـ كأس آسيا تحت 23 عامًا ؟

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي الأولمبي لخوض غمار نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، يوم الأحد المقبل ضد المنتخب الكوري الجنوبي.

ويطمح المدرب الوطني سعد الشهري إلى قيادة المنتخب السعودي للتتويج ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا؛ لتكون الفرحة فرحتين، حيث التأهل للأولمبياد والفوز بالبطولة القارية.

ناصر العمران يقود الأخضر للتأهل:

وكان الأخضر تأهل اليوم إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك عقب الفوز على منتخب أوزبكستان بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب ناصر العمران في الشوط الثاني من عمر المباراة.

ولكي يُحقق الأخضر الأولمبي لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، سيكون عليه الدخول بتركيز شديد واستغلال الهجمات التي تُتاح له؛ نظرًا لصلابة دفاع المنتخب الكوري الجنوبي، وعدم كثرة الفرص التهديفية في المباريات النهائية.

جدير بالذكر أن الأخضر الأولمبي نجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن تأهل مرتين عام 1984 في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعام 1996 في ولاية أتالانتا أيضًا في أمريكا.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي تأهل لـ نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز اليوم الأربعاء على المنتخب الأسترالي بنتيجة هدفين دون رد؛ ليضرب موعدًا مع المنتخب السعودي.

نهائي مُشابه لنهائي عام 2018:

وسيكون نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا مشابهًا لنهائي كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا الذي أُقيم بين السعودية وكوريا الجنوبية في نوفمبر من عام 2018 ووقتها تُوج المنتخب السعودي للشباب باللقب على حساب نظيره الكوري الجنوبي، تحت قيادة المدرب خالد العطوي في ذلك الوقت.

وبعد التأهل لنهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، أثار الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل، عبر إطلاق وسم، وذلك بعد فوز المنتخب السعودي الأولمبي اليوم الأربعاء على حساب منتخب أوزبكستان.

وكتب المريسل عبر حسابه في تويتر: ”في هذا الهاشتاق تستطيعون وضع قائمة بأسماء من لم يبارك من الإعلاميين لفوز منتخبنا الماضي أمام تايلاند في كأس آسيا تحت 23 عامًا، وربما باركوا بعد فوزنا على أوزبكستان لكن على استحياء، كما يمكن أن نضع مقاطع لمن هاجم الكابتن سعد الشهري، رغم كل هذه المستويات الطيبة، المايك معكم”.

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