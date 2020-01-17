لأول مرة رحلات وباقات سياحية متنوعة في شتاء السعودية

المواطن - الرياض

يستقبل القطاع السياحي خلال شتاء السعودية مجموعة جديدة ومتنوعة من الباقات السياحية، التي أطلقت بالتعاون بين منظمي الرحلات السياحية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث قامت الهيئة بدورها لدعم القطاع الخاص وتأهيل منظمي الرحلات الوطنية بتنظيم رحلات استكشافية لشركات سياحة من بعض الدول الأوروبية والخليجية التي أبدت اهتمامها لترويج السياحة المتنوعة في المملكة.

وتضم هذه الباقات سلسلة من المواقع والوجهات السياحية، التي تم تصميمها لتلبية تطلعات الأفراد والعوائل والمجموعات، وتتميز هذه الباقات بخدمات نوعية راقية، تشمل الحجوزات والمواصلات والضيافة والإرشاد السياحي، وقد تم تصميمها بأسعار في متناول الجميع وتتيح الباقات السياحية خيارات متنوعة، وتشمل الرياض وجدة والدمام وتبوك والمناطق القريبة منها.

وتتفاوت مدد الرحلات بين جولة اليوم الواحد؛ والرحلة التي تمتد ليومين أو ثلاثة أيام، ويصل بعضها إلى سبعة أيام متواصلة، في رحلة شيقة مليئة بالاكتشاف والمغامرة، ويتم تقديمها بأسعار منافسة.

كما تم تصميم كل رحلة سياحية، بعناية فائقة ووفق جدول دقيق، ويغطي الجدول كافة المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية التي تقع في مسار الرحلة، إضافة إلى أشهر الميادين والأسواق الشعبية والحديثة، وأماكن إقامة الفعاليات النوعية، مع توفير الوجبات والضيافة وخدمات توثيق الرحلات.

وبإمكان السياح من داخل وخارج المملكة، زيارة موقع الفعاليات: (هنا) للتعرف على الخيارات المتنوعة والتفاصيل الدقيقة، وحجز الباقة المناسبة لشتاء السعودية، والاستمتاع بالكنوز السياحية المنتشرة في أرجاء المملكة.

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