لاعبو الأخضر بعد التأهل: حققنا هدفنا من الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أعرب ثنائي الأخضر الأولمبي، عبدالله الحمدان وناصر العمران عن سعادتهما بالفوز في مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم، والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وقال عبدالله الحمدان بعد مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم: “كان هدفنا من المشاركة في البطولة هو الوصول للأولمبياد وتحقيق اللقب الآسيوي.. وصلنا لأولمبياد طوكيو 2020، وتبقّى علينا تحقيق كأس آسيا، لإسعاد الجماهير”.

وعلق ناصر العمران قائلًا: “أهم شيء أننا وصلنا لأولمبياد طوكيو 2020، وتأهلنا لنهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسنحاول إسعاد الجماهير، وتحقيق لقب البطولة”.

ولعب منتخب السعودية وأوزبكستان على ملعب راجامانغالا في بانكوك ضمن منافسات نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، وانتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد ليضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وينتظر المنتخب السعودي الأولمبي الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، التي ستُقام في وقت لاحق اليوم، ليواجهه في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، مساء يوم الأحد المقبل.

وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب السعودي إلى دورة الألعاب الأولمبية منذ 24 عامًا، حيث تعود آخر مشاركاته إلى أولمبياد أتلانتا 1996.

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