لاعبو الاتحاد للجماهير: ننتظركم.. أنتم مصدر قوتنا

المواطن - مروة نبيل

طالب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماهير بضرورة مساندتهم من المدرجات، مؤكدين أنهم مصدر قوة العميد.

الاتحاد قوة:

وأطلق حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”، هاشتاق الاتحاد قوة عبر موقع التدوينات القصيرة، ونشر مقطع فيديو لبعض لاعبي الفريق الأول وهم يطالبون الجماهير بالتواجد في المدرجات.

وأكد لاعبو الاتحاد أن الجماهير تمنحهم الطاقة، ويحتاجون إلى دعمهم ومساندتهم في الملعب، خاصة أنهم مصدر قوة الفريق، وردد اللاعبون في ختام الفيديو الاتحاد قوة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة العدالة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 8:05 مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطرحت منصة مكاني، مساء الاثنين، تذاكر مباراة الاتحاد ضد العدالة بالأسعار التالية، 15 ريالًا الموحدة، 150 ريالًا المنصة الفضية، و300 ريال المنصة الذهبية، على أن يكون سعر التذكرة الموحدة 20 ريالًا يوم اللقاء في الملعب.

ويطمح العميد في تواجد الجماهير بأعداد كبيرة في مباراة الاتحاد ضد العدالة المقبلة؛ أملًا في تحفيزهم لتحقيق الفوز، والتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الـ13 بـ14 نقطة.

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