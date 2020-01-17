لاعب كريستال بالاس يتعرض لـ عملية سطو عالية القيمة

المواطن - متابعة

تعرض قلب دفاع كريستال بالاس الحالي وليفربول السابق الفرنسي مامادو ساكو لسرقة بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني (587 ألف يورو)، أقتُحِمَ منزله المستأجر من قبل مواطنه النجم السابق نيكولا أنيلكا، بحسب ما أفادت صحيفة إيفنينغ ستاندارد.

ووصفت شرطة لندن الحادث بأنه عملية سطو عالية القيمة في حي ويمبلدون المرموق، بالقرب من المجمع الذي يستضيف سنويًا ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

ونشرت الشرطة صورة لامرأة شوهدت بالقرب من العنوان في يوم الحادث، وقد تكون قادرة على المساعدة، وقالوا أن المشتبه بهم رجال نفذوا عملية السطو.

وأفادت صحيفة إيفنينغ ستاندارد أن لاعب ليفربول السابق البالغ من العمر 29 عامًا، كان خارج المنزل بصحبة زوجته ماجدة وأطفالهما الثلاثة.

وكانت شهدت المنطقة العديد من عمليات السطو الكبيرة في السنوات الأخيرة.

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