لاعب يستعد للمشاركة الأولى مع النصر ضد الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر ضم لاعب جديد لقائمة الفريق الأول للمرة الأولى وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد غدًا بالجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الناقد الرياضي عبدالعزيز العصيمي عبر حسابه في تويتر: السيد فيتوريا يقرر ضم الكابتن نواف العقيدي لأول مرة بالتوفيق للعالمي يا رب.

جونز يغيب عن لقاء الاتحاد

يذكر أن نواف العقيدي يلعب كحارس مرمى تحت 19 عامًا في فريق الشباب بالنصر، ويأتي تواجده بالقائمة وذلك بسبب الطرد الذي تعرض له الأسترالي برادلي جونز بلقاء الفيحاء في الجولة الثالثة عشرة، مما يعني عدم مشاركته غدًا ضد الاتحاد.

رسالتان لحمدالله

من ناحية أخرى، تلقى النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رسالتين غاية في الأهمية، وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد غدًا.

وكانت الرسالة الأولى من فهد الهريفي نجم نادي النصر الأسبق الذي قال عبر تويتر: “ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك أنت وزملاءك اللاعبين لتحقيق كل تطلعات جماهيرك، ليست غريبة عليك، فمعظم أهدافك وفرصك تتعب عليها، أنت نادر أنت اثنين في واحد”.

وأضاف الهريفي: “بس يا ليت تهتم ببعض الفرص، لا تفكر في الأجمل، الهدف هدف بأي طريقة”.

أما الرسالة الثانية فكانت من مشجع نصراوي الذي قال: “بكره نبي سوبر هاتريك مع الرحمة”.

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