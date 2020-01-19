لافروف: الحوار بين طرفي النزاع في ليبيا غير مجدٍ

المواطن - متابعة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: إن طرفي النزاع في ليبيا لم ينجحا في بدء حوار جدي بينهما، خلال المؤتمر الدولي الذي عقد يوم أمس الأحد في برلين.

وأضاف لافروف أن المؤتمر كان مفيدًا بشكل عام، ولكن تبين لهم أنهم لم ينجحوا حتى الآن في إطلاق حوار جدي ودائم، بين قيادة الجيش الوطني خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، فلا يزال من المستحيل تنظيم حوار بينهما؛ وذلك بسبب وجود خلافات كبيرة جدًّا في نهج الجانبين.

وأوضح أن الأطراف الليبية خطت خطوة صغيرة جدًّا إلى الأمام، مقارنة بما حدث في اجتماعات موسكو الأسبوع الماضي، عندما رفض حفتر التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، مبررًا ذلك بأنه في حاجة إلى مزيد من الوقت.

ولفت لافروف إلى أنه يأمل في أن تساهم المقترحات والتوصيات التي خرج بها مؤتمر برلين في دفع عملية التسوية إلى الأمام، وأن تساعد الأطراف الليبية على التوصل إلى اتفاق حول الشروط التي تتيح لهم اللجوء إلى طاولة المفاوضات.

وأضح أنه سيتم إرسال وثيقة مؤتمر برلين النهائية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدًا أن بلاده تحرص على أن يؤخذ رأي الليبيين في الاعتبار عند النظر فيها.

وأشار إلى أن بلاده عملت منذ البداية على إعداد المؤتمر وشاركت في جميع الدورات التحضيرية الخمس للاجتماع، وأنها من طلبت دعوة زعيمي طرفي الأزمة الليبية إلى هذا الاجتماع الدولي.

تابعنا على تواصل معنا على