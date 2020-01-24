لا غالب أو مغلوب بين التعاون والفيحاء

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الفيحاء والتعاون، اليوم الجمعة، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول من مباراة الفيحاء والتعاون، انتهى بتقدم التعاون بثنائية مقابل هدف.

وبدأت مباراة الفيحاء ضد التعاون المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وتمكن نجم الفريق البرتقالي، هيلدون من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 19.

ونجح التشيلي كارلوس فيلانويفا في تسجيل التعادل في الدقيقة 30 برأسية مميزة، قبل أن يسجل طلال عبسي هدفًا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد التعاون بتقدم الضيوف بنتيجة 2/ 1.

وفي الشوط الثاني، نجح الفيحاء في تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب عثمان الحاج حسن بالدقيقة التسعين لينتهي اللقاء بثنائية لكل فريق.

وأصبح رصيد الفيحاء بعد التعادل 18 نقطة بالمركز العاشر، أما التعاون فأصبح رصيده 26 نقطة بالمركز الرابع.

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