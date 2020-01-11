لبنان يخسر حقّ التصويت بالأمم المتحدة لأول مرة

المواطن - الرياض

خسر لبنان حقّ التصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وذلك بسبب تخلّفه لأول مرة في تاريخه عن دفع متوجباته المالية المستحقة لسنتين متتاليتين.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن لائحة الدول الممنوعة من المشاركة في قرارات الأمم المتحدة بينها لبنان، البلد الذي شارك بتأسيس الأمم المتحدة من خلال كبير الدبلوماسيين العالميين شارل مالك.

وقد علق أحد الصحافيين الكبار في الأمم المتحدة على الأمر قائلاً: “تخيلوا كوريا الشمالية وسريلانكا وبنغلادش وبوركينا فاسو يستطيعون تسديد اشتراكات الأمم المتحدة ولبنان عاجز”.

وعلق اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني السابق بقوله إن فقدان لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة فضيحة جديدة تُضاف إلى سجلّ الفساد والفشل. السلطة توقّع على إدانتها بنفسها، وتحوّل لبنان إلى دولةٍ فاشلة، وتهدم آخر ما تبقى مما بناه لبنانيون كبار.. ويسألون لماذا كانت الثورة.

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