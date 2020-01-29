لتجنب العدوى بفيروس كورونا.. روبوت يقدم الطعام للأفراد

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تظهر لقطات جديدة روبوتات تقدم الطعام لأفراد في فندق خاضع للحجر الصحي في الصين؛ في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وتمت برمجة الروبوتات لتتوقف عند أبواب الغرف لتقديم الوجبات والغناء للترفيه عن الضيوف أثناء وجودهم في منطقة الحجر الصحي لاحتواء المرض الفتاك، حيث تم إيواء أكثر من 200 سائح في نقطة العزل في هانغتشو، شرق الصين.

ومن أجل منع انتقال العدوى بين الأفراد، بدأ الموظفون في الفندق في تقديم وجبات الطعام باستخدام الروبوتات وأطلقوا عليه اسم Little Peanut.

ويظهر مقطع فيديو التقطه الضيوف المقيمون هناك، روبوتًا يتوقف أمام أبواب الغرفة بينما يخرج الأشخاص ويأخذون الطعام منه، وأثناء تقديم وجبة الطعام، يتم تشغيل أغاني ترفيهية.

ويقول الروبوت أثناء تقديم الطعام: مرحبًا بالجميع، أقوم بتقديم الوجبات لك الآن، وإذا كان لديك أي متطلبات للوجبات، فيرجى إرسال رسالة إلينا عبر WeChat، وسيتصل بك أحد الموظفين قريبًا، استمتع بوجبتك، شكرًا لك.

وأصيب نحو 6000 شخص بالفيروس القاتل في جميع أنحاء العالم، ووفاة 131 حالة وفاة.

ويُذكر أنه اُفتتح اليوم أول مستشفى صيني لفيروس كورونا في مدينة بالقرب من ووهان بعد أن قضى العمال والمتطوعون يومين فقط في تحويل مبنى فارغ إلى مرفق للطوارئ يضم 1000 سرير.

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