لجان سد النهضة تتفق على تشكيل آلية مشتركة

المواطن - متابعة

اختتم مساء أمس الخميس، بالخرطوم، الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية من مصر والسودان وإثيوبيا.

ويأتي هذا الاجتماع التشاوري لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن.

وعُقد الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، وفي ظل التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة.

واتفقت لجان سد النهضة على تشكيل آلية مشتركة لحل الخلافات بين الدول المعنية الثلاث.

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