لجنة الاحتراف تعلن قائمة الوسطاء المعتمدين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قائمة أسماء الوسطاء المعتمدين لديها للسنة الجديدة، والذين أنهوا كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لذلك.

وكشف حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسماء الوسطاء المعتمدين التي أعلنتها لجنة الاحتراف من أجل التعامل معهم في الانتقالات وتسجيل اللاعبين لديها.

وضمت قائمة الوسطاء المعتمدين كلًّا من؛ أحمد المزيني، غرم العمري، ناصر التويجري، عبدالله شعلان، صالح اليامي، علاء كعكي، بندر تكروني، عصام العبدلي، علي الرماح، عمر العتيبي، وليد شريم، عادل دفتردار وفلاح العنزي.

كما تواجد في القائمة كل من؛ تركي العواد، إياد فريد، ناصر صباغ، عبدالرحمن خنين، يزيد النمر، وليد قاسم، عبدالحميد العبدالكريم، مؤيد بافيل، فهد بو عائشة، تركي المقيرن، يوسف الموينع وعبدالله المحمدي.

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