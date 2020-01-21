لجنة الاستئناف تُقلص عقوبة دياز الفيحاء رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

وافقت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على تقليص عقوبة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء أدميلسون دياز.

وعاقبت لجنة الانضباط والأخلاق نجم الرأس الأخضر، دياز، بالإيقاف لمدة 4 مباريات، وتغريمه 40 ألف ريال، قبل أن تُقلص لجنة الاستئناف العقوبة إلى إيقافه مواجهتين وغرامة 20 ألف ريال.

وكان دياز قد خرج عن النص تجاه حكم مباراة الفيحاء ضد النصر الشهر الماضي، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 4/ 1، ليحصل على بطاقة حمراء مباشرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة.

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