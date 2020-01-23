لحظات مرعبة داخل طائرة انتشر الدخان بها في الأجواء

المواطن - متابعة

أصيب ركاب رحلة تابعة للخطوط الجوية “رايان إير” بحالة هلع بعد خروج دخان كثيف من مقصورة الطائرة وانتشاره بين المسافرين.

وبعد لحظات فقط من إقلاع طائرة بوينغ 737-800 من العاصمة الرومانية بوخارست بدأ الدخان يغمر المقصورة المزدحمة، حيث وثق أحد الركاب فيديو تناقلته وسائل إعلام للحظات الهلع وصراخ الركاب من شدة الخوف على حياتهم.

وظهر في الفيديو صوت امرأة تبكي في حالة من الذعر في لقطات مخيفة تم تصويرها على متن الطائرة، بينما يمكن رؤية رجل يحاول الحصول على قناع الأوكسجين.

وتم إيقاف الرحلة بعد دقائق فقط من إعلان الطيار حالة الطوارئ وعادت الطائرة إلى مطار أوتوبيني في رومانيا.

وكشفت عناوين صحفية بأن الرحلة كانت مقررة في الأصل في الساعة 6.40 صباحًا ولكن تم تأجيلها بسبب مشكلة في الطائرة.

وبعد ذلك تم إعداد طائرة ثالثة، لكن بعض الركاب رفضوا السفر مع شركة الطيران بسبب تجربتهم السيئة مرتين.

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